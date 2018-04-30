هل هدد محمد صلاح بعدم المشاركة في كأس العالم بسبب أزمته مع اتحاد الكرة المصري؟

نفى كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ما تم تداوله من شائعات عن تهديد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعدم المشاركة مع منتخب مصر في مونديال روسيا، بسبب أزمة الأخير مع اتحاد الكرة بسبب استغلال صوره في الدعاية دون موافقته.

وقال “كردي” في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين: “كل ما تردد حول تهديد صلاح بعدم المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف: “صلاح لم يصدر منه أي تلميح بخصوص عدم المشاركة في مونديال روسيا مع منتخب مصر، رامي عباس وكيل اللاعب لا يستطيع أن يهدد بهذا الأمر على الإطلاق”.

وأوضح: “صلاح كان يشعر بعدم الاهتمام من جانب اتحاد الكرة بعد أزمته، القصة كلها كانت نفسية بشكل أكبر، صلاح كان يريد أن يشعر بتقدير أفضل، وأؤكد أن صلاح لم يطلب الحصول على أموال.. وإزالة الصور يحل أزمته”.

محمد صلاح يُعلن عن تطور جديد في أزمته مع اتحاد الكرة المصري (صور) https://t.co/HmeGJur8lW pic.twitter.com/PU9rXGVmEp — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2018

وكان الإعلامي أحمد شوبير، شدد على أن أزمة محمد صلاح كانت بسبب محاميه “الجلياط” رامي عباس، وأن هناك خطابات لن نذيعها، من شأنها تعقيد الأزمة، وبها أسلوب غير مقبول بالمرة.

وأضاف “شوبير” عبر برنامجه، أن هناك خطابات تهدد بعدم مشاركة محمد صلاح في كأس العالم، مشيرًا إلى أن التويتة التي أطلقها “مومو” قلبت العالم، موضحا بأن وكيل الأعمال هو المسؤول عن الأمور المادية، والجميع له مديرو أعمال مسئولون عن “البزنس فقط”.

وأوضح أن رعاية اتحاد الكرة 80 مليون جنيه، 40 منهم على الأندية، و30 على المنتخبات التي أبرزها المنتخب الأول.

وتعهد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد عبد العزيز، وزير الرياضة، بإنهاء مشكلة تسويقية لصور “نجمها الكبير” محمد صلاح وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري يُعلن انتهاء أزمة محمد صلاح من اتحاد الكرة (فيديو) https://t.co/xEJRVLITZN pic.twitter.com/DtisdF2Zjk — إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2018

وبدأت الأزمة منذ أسابيع قليلة بسبب ارتباط صلاح بشركة راعية وارتباط الاتحاد المصري بشركة راعية منافسة ووجود خلاف حول حقوق صور النجم الشهير الذي تضاعفت شهرته في الفترة الأخيرة بعدما خطف الأضواء مع ليفربول وقاد مصر للتأهل لكأس العالم 2018.

وكتب صلاح في حسابه على تويتر تعليقًا على الأزمة “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا (ذلك)” وحظي هداف الدوري الإنجليزي في خلال ساعات بدعم هائل من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الاتحاد المصري حاول احتواء الأمر وقال في صفحته على فيسبوك إن أبو ريدة أجرى اتصالا هاتفيا بصلاح وبحضور خالد عبد العزيز وزير الرياضة وأكدا له “اعتزاز مصر بنجمها الكبير كما أن أي أمر سبب له أي إزعاج خلال الفترة الماضية لن يستمر”.

وأضاف أبوريدة: “لا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل خاصة فيما يتعلق بالنواحي التسويقية والتجارية وهي مشاكل أهون كثيرًا من مثيلاتها الفنية والإدارية وهي بحمد الله بعيدة كل البعد عن علاقاتنا بكل أبنائنا اللاعبين”.

ورد صلاح على تويتر، وكتب: “أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة (اليوم).. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدا تفاعلكم.. إحنا (نحن) أخذنا وعدا بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل.. شكرًا لكم مرة ثانية”.

وتتعلق آمال المصريين على صلاح لتكرار ما يفعله مع ليفربول وقيادة مصر لاجتياز الدور الأول في كأس العالم بعدما أوقعتها القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا صاحبة الأرض وأوروغواي والسعودية.