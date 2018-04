تقارير.. محمد صلاح يواجه عقوبة الإيقاف 3 مباريات بعد ضربه مدافع ستوك سيتي (فيديو)

كشف تقارير صحافية، عن اتجاه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإيقاف الدولي المصري، محمد صلاح، 3 مباريات في البريميرليغ بعد تدخل قوي على مدافع ستوك سيتي ميرتينز أندي.

ونشرت صحيفة “ذا صن” بعض الصور لصلاح، وهو يضرب المدافع الهولندي في وجهه، في اللقاء الذي انتهى بتعادل سلبي في افتتاح الجولة الـ36.

وعلى الرغم من عدم حصول صلاح على بطاقة حمراء، إلا أن الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقًا في الأمر، والذي قد يكلف اللاعب الغياب لثلاث مباريات على أقصى تقدير وهو ما يعني انتهاء موسمه.

وأشارت الصحيفة إلى إن الاتحاد الإنجليزي سيراجع شريط الفيديو الخاص بمباراة ليفربول وستوك سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، إذ كشفت الإعادة وجود اشتباه في ضرب صلاح للمنافس.

Mohamed Salah attempting to punch Bruno Martins-Indi earlier. Wonder if the @FA will do something about this.. ???? pic.twitter.com/CwXnYaaRpG

— Ryan. ???? (@Vintage_Utd) April 28, 2018