مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. توماس مولر يتهم الحكام بمحاباة الفريق الملكي

اتهم توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الحكام بمحاباة ريال مدريد، قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين، غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال مولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريقين: “نحن نركز على المباراة، هناك الكثير من الضغط، والجميع يعرف ما حدث في العام الماضي، سجلوا هدفين من تسلل، وضربة جزاء يوفنتوس هذا الموسم، لكن لا ينبغي لهذا أن يؤثر على الأجواء، لست مهتمًا بذلك”.

وكان ريال مدريد قد فاز 2/1 على بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية، ثم خسر بذات النتيجة في الإياب، لكنه سجل 3 أهداف مثيرة للجدل في الأشواط الإضافية.

كما حصل ريال مدريد على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة في إياب ربع نهائي النسخة الحالية أمام يوفنتوس، وسجل منها كريستيانو رونالدو هدفًا منع اتجاه الفريقين للأشواط الإضافية، بعد أن كان يوفنتوس متقدمًا 3/0، وهي النتيجة التي حققها ريال مدريد ذهابًا.

وأضاف مولر: “قمنا بتحليل مباراة الذهاب، حتى نعرف كيف نلعب في الإياب، علينا الاستفادة من الفرص، يجب أن نكون جائعين لتسجيل الأهداف، يجب أيضًا الحصول على المزيد من الفرص”.

وعن الانتقادات التي تنال من زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي قال مولر: “إذا لم نفز ولم نسجل أهدافًا، فهناك دائمًا كبش فداء، صفاته لا جدل فيها، إنه هداف عظيم”.