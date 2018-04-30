مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. جيمس رودريغيز لا يفكر في الانتقام من الفريق الملكي

لا يفكر جيمس رودريغيز في الانتقام من ريال مدريد عندما يعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو، غدًا الثلاثاء، لمواجهة فريقه السابق في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بل يهدف إلى مساعدة فريقه بايرن ميونخ لبلوغ نهائي البطولة الأوروبية الأبرز.

ومرّ عام على انتقال الدولي الكولومبي من ريال مدريد إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة لمدة عامين، بعدما وجد نفسه رفيق مقاعد البدلاء تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وتألق رودريغيز في قيادة بايرن ميونخ إلى لقبه المحلي السادس على التوالي والتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.

وخسر بايرن ميونخ 2/1 في مباراة الذهاب، الأربعاء الماضي، لكن فرص الفريق في التأهل للنهائي متساوية مع النادي الملكي الذي سيغيب عنه داني كارفاخال وربما إيسكو للإصابة.

وقال رودريغيز: “من الرائع العودة إلى سانتياغو برنابيو بعد عام واحد فقط. كان بيتي ولدي مزيج من المشاعر الجميلة عند اللعب عليه. لا يوجد ما أثبته لأحد، ولا أريد الانتقام، أريد فقط بلوغ النهائي”.

وفي رده على سؤال بشأن احتفاله في حال تسجيل هدف في فريقه السابق، قال قائد كولومبيا: “لن أحتفل لسبب بسيط هو أن ريال مدريد عاملني بشكل جيد للغاية. قضيت 3 أعوام مميزة في النادي وفزت بالعديد من الألقاب. إنها مسألة احترام، كنت سعيدًا هنا”.

ونفى لاعب وسط موناكو السابق وجود أي خلافات مع مدربه السابق زيدان قائلًا: “لا يوجد شيء على الإطلاق ضد زيدان. لا أشعر بالغضب أو أرغب في الفوز عليه، شعوري هو الامتنان وأريد فقط أن ألعب مباراة رائعة”.