تطوّر جديد بشأن مشاركة إيسكو في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

سيغيب لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، غدًا الثلاثاء، رغم أنه أبدى رغبة كبيرة في المشاركة بعد عودته للتدريبات الجماعية، لكن ألم الإصابة في الكتف عاوده أثناء تدريبات، اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن الطاقم الطبي تدخل، اليوم، لعلاج اللاعب أثناء التدريبات، وأكد إيسكو غيابه عن المواجهة المرتقبة.

وسيعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الليلة، لائحة الفريق الملكي التي ستواجه بايرن ميونخ في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي لن تضم النجم الإسباني.

وظهر إيسكو حزينًا في ملعب التدريبات، حيث أخفى رأسه بين يديه بسبب الألم الذي عاوده في الكتف.

ويسعى ريال مدريد لبلوغ المباراة النهائية، التي تقام في كييف يوم 18 مايو، ومواصلة السعي للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي، علمًا بأن الفريق الإسباني حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2/1.