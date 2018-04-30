زيدان: سنهاجم في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه سيتطلع للهجوم مبكرًا أمام بايرن ميونخ في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، لإكمال مسيرته نحو إنجاز لا سابق له بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتفوق ريال 2/1 ذهابًا، في ألمانيا، الأسبوع الماضي، لكن المدرب الفرنسي يصرّ على أن المهمة لم تكتمل بعد.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا أن “المفتاح بالنسبة لنا هو التفكير في الفوز ونحتاج لتسجيل هدف مبكر وهذا ما سنسعى لتحقيقه”.

وأضاف بقوله: “إنها مباراة في نصف النهائي وندرك مدى صعوبتها وسنلعب بتركيز وإصرار ولسنا بحاجة لتغيير الكثير من الأمور”.

“ما فعلناه في مباراة الذهاب كان جيدًا لكننا بحاجة لحسم التأهل في لقاء الإياب”.

وفي ظل غياب الظهير الأيمن الأساسي داني كارفاخال بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، يواجه زيدان مشكلة في التشكيلة، خاصة أن البديل ناتشو غاب خلال الشهر الماضي للإصابة.

وتكهنت وسائل إعلام محلية أن الجناح لوكاس فاسكيز قد يحل محل كارفاخال، لكن لن يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر حتى يوم الغد، كما توجد شكوك حول مشاركة لاعب الوسط إيسكو بسبب مشكلة بالكتف.

وتابع زيدان أن “ناتشو كان بعيدًا عن اللعب لكنه تدرب كثيرًا في الأيام الأخيرة واليوم كان معنا وهو مستعد للعب، يوجد وقت أمامنا وسنفكر في قرارنا”.