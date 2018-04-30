رئيس نادي ريال مدريد يدعم بقاء غاريث بيل لموسم جديد

يستهدف رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الإبقاء على النجم الويلزي غاريث بيل، في صفوف العملاق الإسباني هذا الموسم.

وكان بيل قد عاد مؤخرًا من الإصابة وعانى بسبب عدم قدرته على العودة إلى مستواه خلال الفترة الأخيرة، ولكن تألق مؤخرًا في فوز فريقه على ليغانيس، في إطار الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني، وسجل بيل الهدف الافتتاحي في المباراة، ويرتبط صاحب الـ28 عامًا، بعقد مع نادي ريال مدريد حتى 2022.

وأثار اللاعب مخاوف ناديه بأنه، قد يغادر ريال مدريد ويعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سُئل الأسبوع الماضي عن انضمامه إلى بايرن ميونخ، لكنه أكد أنه مستعد للقتال من أجل الحصول على مكانه في فريقه.

ويدعمه رئيس النادي الإسباني للبقاء ومحاولة الإبقاء عليه مقابل 86 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن إدارة الريال، لا تفكر في بيع بيل، بجانب عدم وجود رغبة لدى الأندية، في دفع الراتب الأسبوعي للدولي الويلزي، والمقدر بـ600 ألف جنيه إسترليني.