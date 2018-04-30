كيف يفقد رابع ترتيب الدوري الإنجليزي مقعده في دوري أبطال أوروبا؟

تتصارع 3 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل المركزين الثالث والرابع، وهي ليفربول وتوتنهام وتشيلسي على بعد 3 جولات من نهاية الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ 72 نقطة من 36 مباراة، وخلفه توتنهام الرابع بـ 68 نقطة من 34 مباراة، ثم تشيلسي خامسًا برصيد 66 نقطة من 35 مباراة.

ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مجموعة من القوانين الجديدة لدوري الأبطال الموسم المقبل، من ضمنها تأهل 4 فرق من البطولات الأربع الكبرى مباشرة لدور المجموعات وتأهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا والفائز بلقب الدوري الأوروبي لدور المجموعات مباشرة.

لكن اليويفا وضع قوانين أخرى، من بينها أن الحد الأقصى المسموح لكل دولة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا هي 5 فرق، وهو القانون الذي يهدد رابع الدوري الإنجليزي الممتاز حال خروج ليفربول من التوب 4.

ففوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وآرسنال بلقب الدوري الأوروبي يمنحهما حق المشاركة في دور المجموعات مباشرة وهما فريقان إنجليزيان، ما يعني أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيمثل فقط بـ 3 فرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى ويتأهل الرابع للدوري الأوروبي.