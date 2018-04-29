مفاجأة سارة لزيدان وسيئة لهاينكس قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تلقَّى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد خبرًا سارًا، قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن لاعب الوسط إيسكو والمدافع ناتشو فرنانديز، شاركا في المران الجماعي لريال مدريد؛ استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ.

وتعرض إيسكو للإصابة في مباراة الذهاب، وخرج بين شوطي المباراة، وتكهنت تقارير إسبانية إلى غيابه عن مباراة الإياب، إضافة إلى غيابه عن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل.

بينما عاد ناتشو إلى التدريبات، بعد مرور شهر على إصابته، في مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.

وأوضحت الصحيفة أن تدريبات اليوم، شهدت تواجد جميع لاعبي ريال مدريد، عدا البرازيلي كاسيميرو وداني كارفاخال، الذي أُصيب في مباراة الذهاب على ملعب آليانز آرينا.

كما أوضحت الصحيفة أن دافيد ألابا وخافي مارتينيز لاعبي بايرن ميونخ جاهزان للمشاركة يوم الثلاثلاء المقبل، إذ غاب الأول عن مباراة الذهاب، في حين أُصيب الثاني أثناء المباراة.

في سياق متصل كشف موقع “تي زيد” الألماني أن احتمال مشاركة النجم الهولندي آريين روبن معقد جدًا، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الذهاب، إذ خرج في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد قد قلب تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 في مباراة الذهاب في ألمانيا.