موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة‎

يشهد استاد “سانتياغو بيرنابيو”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، صدامًا قويًا منتظرًا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بانتصار الملكي بهدفين لهدف، وهذه النتيجة تبقي أمل الفريقين قائمًا في التأهل، لكن فرصة الميرنغي أقرب، إذ إنه لا يحتاج إلا للتعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف للعبور، فيما لا يمتلك الفريق البافاري خيارًا غير الفوز بهدفين نظيفين أو بفارق هدف بنتيجة أكبر من (2-1)، وذلك لاقتناص بطاقة التأهل للنهائي.

ويسعى الملكي للوصول للقب الـ13 له والثالث على التوالي من دوري أبطال أوروبا، ويخوض الفريق الملكي اللقاء وهو محتل للمرتبة الثالثة في الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، ويفصل بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني نقطة وحيدة، وكان خاض لقاء الجولة الـ 35 بالليغا أمام ليغانيس، أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز الريال بهدفين مقابل هدف للملكي.

ووصل ريال مدريد لنصف نهائي البطولة بعد تخطي يوفنتوس بنتيجة (4-3)، بعد أن انتصر ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة، وخسر إيابًا بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفي دور المجموعات أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة التي ضمت توتنهام وبروسيا دورتموند وأبويل، واستطاع التأهل للدور التالي كوصيف بعد أن جمع 13 نقطة، وفي دور الـ16 واجه الملكي باريس سان جيرمان وتخطاه بمجموع نتائج (5-2)، بعد أن انتصر ذهاباً بثلاثة أهدافٍ لهدف، وإياباً بهدفين لهدف.

بينما استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري الأبطال في المجموعة الثانية برفقة باريس سان جيرمان وسيلتك وأندرلخت، واستطاع العبور لثمن النهائي بعد أن جمع 15 نقطة، وفي دور الـ16 قابل الفريق البافاري بشكتاش وأسقطه بخماسيةٍ نظيفة في الذهاب، فيما اكتفى بالفوز بنتيجة (3-1) في لقاء الإياب، فتأهل لربع النهائي وواجه إشبيلية وانتصر عليه بنتيجة (2-1) كإجمالي لقائي الذهاب والإياب.

ينطلق اللقاء في تمام التاسعة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة، وينقل عبر قناة قناة بي إن سبورت إتش دي 1 “bein sports HD 1”، ويعلق عليه رؤوف خليف وخليل البلوشي.