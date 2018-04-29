قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. هاينكس يساند ليفاندوفسكي رغم الانتقادات

يخشى ريال مدريد لاعبًا واحدًا قبل إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف النادي البافاري، الذي سجل من قبل رباعية في مرمى النادي الملكي في البطولة ذاتها.

وسجل ليفاندوفسكي أربعة أهداف في مرمى ريال مدريد عندما كان يدافع عن ألوان بروسيا دورتموند عام 2013 في قبل نهائي البطولة التي خسرها الفريق في نهائي ألماني خالص أمام بايرن ميونخ.

لكن رغم هذا التألق السابق إلا أنه لم يظهر خلال مباراة الذهاب التي حسمها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في أليانز آرينا ما عرضه لانتقادات وسائل الإعلام المحلية.

لكن يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، دافع عن مهاجمه، قائلًا: “روبرت ليفاندوفسكي بالنسبة لي لاعب صاحب إمكانيات رائعة. هل يعتقد الناس حقًا أني لن أدفع به أمام ريال مدريد؟. لقد سجل 39 هدفًا هذا الموسم، وهو شيء يمكن أن يحلم به معظم المهاجمين”.

وتفوق بايرن ميونخ محليًا وسحق اينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف يوم السبت في الدوري الذي حسمه بايرن قبل عدة أسابيع.

وسجل ساندرو فاغنر هدفًا بين الرباعية وواصل أداءه الرائع وهناك دعوات لدفعه من البداية أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، يوم الثلاثاء المقبل، لكن هاينكس قال: “ساندرو خاض مباراة رائعة أمام آينتراخت لكن ليفاندوفسكي سيبدأ مباراة مدريد ولا نقاش في ذلك”.

وضربت الإصابات العديد من لاعبي بايرن ميونخ خلال مباراة الذهاب، حيث اضطر كل من جيروم بواتنغ وأريين روبن للخروج من الملعب خلال المباراة؛ لكن هاينكس، قال: “خابي مارتينيز سيتدرب معنا. أما لارين فلا نعلم فهو الذي سيخبربنا حالته وعن ما إذا كان لائقًا أم لا”.