واقعة طريفة وراء ارتداء غاريث بيل شارة القيادة في مباراة ريال مدريد وليغانيس

شهد ارتداء غاريث بيل شارة قيادة ريال مدريد لأول مرة في تاريخه واقعة طريفة، حيث بدأ النادي الملكي مباراة ليغانيس، اليوم السبت، وقائده هو الفرنسي كريم بنزيما، لكنه غادر الملعب دون أن يدرك باقي اللاعبين من هو القائد.

وتغلب ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ضيفه ليغانيس الذي أخرج النادي الملكي من كأس الملك هذا الموسم بعدما أجرى المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات على تشكيلته استعدادا لإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في سانتياغو برنابيو.

ووضع المهاجم الويلزي بيل الكرة في الشباك من مدى قريب ليمنح التقدم لمدريد أمام جاره في العاصمة الإسبانية في الدقيقة الثامنة بعدما كسر مصيدة التسلل بفارق بسيط رغم اعتراضات الفريق الزائر.

وضاعف بورخا مايورال النتيجة في نهاية الشوط الأول بعدما سجل من على بعد متر واحد من المرمى. واعترض ليغانيس مجددا بداعي وجود تسلل لكن الهدف احتسب في نهاية المطاف بعد أن استشار الحكم مساعده.

ومع خروج بنزيما بعد مرور ساعة من البداية ومشاركة ماركو أسينسيو بدلا منه وجد الأخير نفسه في ورطة عندما تسلم الشارة من المهاجم الفرنسي.

إذ نزل أسينسيو للملعب ولم يكن يعلم إلى أي لاعب يسلم الشارة فذهب إلى البرازيلي كاسيميرو، لكنه أشار له إلى بيل الذي ارتدى الشارة بالفعل لأول مرة منذ انضمامه للنادي الملكي في 2013.

وغاب القائد سيرجيو راموس وكذلك كريستيانو رونالدو عن المباراة من أجل الحصول على أكبر قدر من الراحة قبل استضافة النادي البافاري.

وفي ترتيب قادة الفريق يبقى النجم الويلزي في مركز متأخر، لكونه يأتي خلف كل من راموس ومارسيلو ورونالدو وبنزيما وناتشو وفاران ولوكا مودريتش وكلهم غابوا عن اللقاء لأسباب فنية باسثناء النجم الفرنسي، كما يأتي في نفس المركز مع إيسكو وداني كارفخال الغائبان بدورهما للإصابة وكاسيميرو الذي لم يكن لاعبا أساسيا موسم 2013-2014.