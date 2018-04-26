ضربة قوية جديدة لزيدان قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد تلقى ضربة جديدة قبل مباراته أمام بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج المدافع داني كارفاخال في الدقيقة 67 من مباراة الذهاب، أمس الأربعاء، وسيغيب عن مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

وخرج كارفاخال في الدقيقة 67، وشارك بدلًا منه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لكن صحيفة “ماركا” المقربة من أسوار ريال مدريد أوضحت أن إيسكو سيغيب عن مباراة الإياب، بعد أن خرج مصابًا بين شوطي المباراة أمس.

وأخرج المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لاعبه إيسكو ودفع بماركو أسينسيو الذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57.

وأضافت الصحيفة أن إيسكو أخطر الصحفيين أن إصابته عبارة عن التواء في الكتف، وتكهنت بصعوبة لحاقه بمباراة الثلاثاء المقبل.

ولن يكون بايرن ميونخ أفضل حالًا بعد أن تكهنت تقارير إلى انتهاء موسم المدافع جيروم بواتينغ، إضافة إلى إصابة أرين روبن وخابي مارتينيز.