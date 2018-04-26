صحيفة تكشف مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من أسوار ريال مدريد مدة غياب المدافع الإسباني داني كارفاخال ظهير الفريق الملكي عن الملاعب.

وكان كارفاخال قد تعرض للإصابة، أمس الأربعاء، في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها ريال مدريد 2/1.

وخرج كارفاخال في الدقيقة 67، وشارك بدلًا منه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج الفحوصات الأولية التي خضع لها كارفاخال أثبتت حاجته إلى فترة راحة تمتد أسبوعين إلى 3 أسابيع، وذلك يعتمد على الخطة العلاجية ومدى الالتزام بها.

وبهذا يتأكد غياب كارفاخال عن مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، الثلاثاء المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، كما تحوم الشوك حول مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 1/5 على ملعب كامب نو.

وطمأنت الصحيفة مشجعي ريال مدريد بأن كارفاخال سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حال تأهل الفريق الملكي، يوم 26 مايو في مدينة كييف.