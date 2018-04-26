شكوك حول لحاق مهاجم الريدز بمباراة ليفربول وروما (صور)

أثار المهاجم السنغالي ساديو ماني مخاوف جماهير ناديه ليفربول، بعد زيارة أحد المستشفيات، اليوم الخميس، بعد يومين تقريبًا من الفوز 5/2 على روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشُوهد اللاعب السنغالي في أحد مستشفيات مدينة ليفربول، ولُوحظ وجود عرج خفيف لدى ماني أثناء زيارته للمستشفى، والتي امتدت لأكثر من نصف ساعة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن زيارة ماني للمستشفى ستجعله في موضع شك بشأن مشاركته في مباراة الإياب الأربعاء المقبل، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.

وأكمل ماني البالغ من العمر 26 عامًا 90 دقيقة كاملة في فوز ليفربول 5/2، كما نجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع، رغم أنه أضاع عديد الفرص.

وأضافت الصحيفة أن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيواجه المتاعب في مباراة الإياب، إذ سيغيب أليكس أوكسلايد تشامبرلين، الذي تأكد انتهاء موسمه وغيابه عن منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم.

كما أنه من المستبعد أن يتم ضم إيمري كان، وآدم لالانا، مرة أخرى هذا الموسم بعد إصابتهما بجراح الشهر الماضي تاركين كلوب مع جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وجورجينيو جورجينيو فينالدوم في خط الوسط.

ويستضيف ليفربول منافسه ستوك سيتي السبت المقبل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي قبل أن يسافر إلى مواجهة روما.