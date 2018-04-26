محمد صلاح ومارسيلو يتنافسان على جائزة اللاعب الأفضل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يتنافس النجم المصري المتألق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع المدافع البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني، على جائزة اللاعب الأفضل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم لعب مباراتي الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء، وانتهت الأولى بفوز ليفربول على ضيفه روما الإيطالي 5/2، في حين قلب ريال مدريد تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وتألق محمد صلاح مجددًا بعد أن سجل هدفين، وصنع مثلهما في فوز ليفربول على روما على ملعب أنفيلد.

في حين سجل مارسيلو الهدف الأول لريال مدريد على بايرن ميونخ على ملعب آليانز آرينا.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا تنافس صلاح ومارسيلو على جائزة اللاعب الأفضل في مباراتي الذهاب.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 43 هدفًا في جميع البطولات مع ليفربول الموسم الحالي في 47 مباراة، بينهما 31 في الدوري الإنجليزي، يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة.

كما سجل 11 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد بـ 4 أهداف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد.