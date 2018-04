مارسيلو يتحكم في الكرة بطريقة مبهرة خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

قدّم مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني أكثر من لقطة مبهرة خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساعد مارسيلو فريقه بإدراك هدف التعادل من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسجل ماركو أسينسيو هدف فوز الريال.

وتوهج مارسيلو في الدقيقة 60 من عمر المباراة من خلال تحكم مبهر في الكرة.

وسجل مارسيلو في ثمن وربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا على التوالي هذا الموسم.

We need a real moment of silence for this casual Marcelo trap. This is wild. pic.twitter.com/kObSS2NRNY

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) April 25, 2018