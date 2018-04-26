مارسيلو يتحكم في الكرة بطريقة مبهرة خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

مارسيلو يتحكم في الكرة بطريقة مبهرة خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قدّم مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني أكثر من لقطة مبهرة خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساعد مارسيلو فريقه بإدراك هدف التعادل من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسجل ماركو أسينسيو هدف فوز الريال.

وتوهج مارسيلو في الدقيقة 60 من عمر المباراة من خلال تحكم مبهر في الكرة.

وسجل مارسيلو في ثمن وربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا على التوالي هذا الموسم.

وغرّد المعلق علي سعيد الكعبي على تألق مارسيلو :”عندما أقترب موعد اعتزال روبرتو كارلوس كان عشاق الريال في شك كبير من خليفته الشاب المغمور، بتعاقب السنوات تخطى التلميذ أستاذه في عدد الالقاب، وأصبح اللاعب الأجنبي الأكثر بقاء في تاريخ الملكي، ما يفعله مارسيلو مع الريال مثير للاهتمام والإعجاب”.

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