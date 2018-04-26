مارسيلو يتحكم في الكرة بطريقة مبهرة خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

قدّم مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني أكثر من لقطة مبهرة خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساعد مارسيلو فريقه بإدراك هدف التعادل من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسجل ماركو أسينسيو هدف فوز الريال.

???? كنترول مارسيلو الرائع للكرة???????????? pic.twitter.com/0QYLl8KxF0 — اخبار الرياضة (@brazily1234) April 26, 2018

وتوهج مارسيلو في الدقيقة 60 من عمر المباراة من خلال تحكم مبهر في الكرة.

وسجل مارسيلو في ثمن وربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا على التوالي هذا الموسم.

We need a real moment of silence for this casual Marcelo trap. This is wild. pic.twitter.com/kObSS2NRNY — Miriti Murungi (@NutmegRadio) April 25, 2018

وغرّد المعلق علي سعيد الكعبي على تألق مارسيلو :”عندما أقترب موعد اعتزال روبرتو كارلوس كان عشاق الريال في شك كبير من خليفته الشاب المغمور، بتعاقب السنوات تخطى التلميذ أستاذه في عدد الالقاب، وأصبح اللاعب الأجنبي الأكثر بقاء في تاريخ الملكي، ما يفعله مارسيلو مع الريال مثير للاهتمام والإعجاب”.