هكذا عوقب نافاس على خطئه في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (صور)

عوقب الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، بسبب خطئه أمام بايرن ميونخ والذي تسبب في تقدم النادي البافاري على أرضه ووسط جماهيره في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض اللاعب لحملة من جماهير ريال مدريد التي طالبت إدارتها بالتعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد مهما كان الثمن.

وسجل المدافع الأيمن الألماني جوشوا كيميج هدف بايرن ميونخ الوحيد من تقدم في الجهة اليمنى وخدع الحارس الكوستاريكي، قبل أن يقلب الفريق الملكي الطاولة ويفوز 2-1 في اللقاء.

وكتب أحد المغردين :” كل لقاء يلعبه نافاس يؤكد لماذا على ريال مدريد شراء دي خيا.”

وأضاف مغرد آخر: “مدريد يجب أن تشتري دي خيا رجاءا.”

بينما كتب مغرد ثالث :” دي خيا بأي ثمن”

وتابع :”ثمن دي خيا ارتفع ب50 مليون جنيه إسترليني، نافاس يجب أن لا يبقى في مدريد بعد هذا اللقاء.”

ورغم الخطأ دافع زيدان عن حارسه الأول: “كل شي ء جاء منه، الخطأ لم يتحمله وحده فلم نكن في وضع دفاعي جيد، من بعدها أنقذ كرتين أو ثلاثة وهذا كان جيدًا.”

كما احتفل البرازيلي مارسيلو بهدف التعادل مع الحارس الكوستاريكي كنوع من التشجيع بعد الخطأ.