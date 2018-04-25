مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.. الجماهير تقتحم ملعب أليانز أرينا للتصوير مع نجوم الملكي (فيديو)

اجتاحت عدد من الجماهير الألمانية ملعب أليانز أرينا عقب نهاية مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت لقطات مصورة عقب المباراة رغبة بعض الجماهير في التقاط صور تذكارية مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي، وبعض لاعبي البايرن.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني انتصارًا غاليًا على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومع حلول الدقيقة 28 نجح البافاري في إحراز هدف التقدم عن طريق جوشوا كيميج.

وبعدها نشط أداء الملكي، وكثف لاعبوه هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 44 عبر البرازيلي مارسيلو دا سيلفا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وجاءت الدقيقة 57 ليتمكن الريال من إضافة الهدف الثاني عن طريق ماركو أسينسيو.

وللتأهل إلى النهائي، يحتاج الريال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه “سانتياغو بيرنابيو” الأسبوع المقبل.