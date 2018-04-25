ريال مدريد يُعاقب بايرن ميونخ ويحول تأخره لانتصار بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عدل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل مارسيلو مدافع ريال مدريد، الذي يسعى للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، هدفًا في الدقيقة 44 على عكس سير اللعب، ليعادل النتيجة بعد أن كان جوشوا كيميش قد وضع بايرن في المقدمة.

وعاقب ريال منافسه بايرن، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، على إضاعة العديد من الفرص.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجل البديل ماركو اسينسيو هدف الفوز لريال مدريد، بعدما وضع الكرة بشكل رائع في شباك حارس بايرن في الدقيقة 57.

وتمثل هذه النتيجة تكرارًا لنتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية بين الفريقين العام الماضي عندما مضى ريال قدما ليفوز إيابًا ويصبح بعدها أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال.

وسحق ليفربول ضيفه روما 5-2 في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، والأخرى أمس الثلاثاء.