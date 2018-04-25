مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.. كيف أضاع ليفاندوفسكي ومولر هذه الفرصة؟ (فيديو)

أضاع نادي بايرن ميونخ فرصة معادلة النتيجة أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل ليفاندوفسكي ومولر في تسديد الكرة والمرمى خالٍ.

واستعجل الثنائي وضايقا بعضهما بعضًا، وفشلا في مقابلة كرة عرضية والمرمى خالٍ، حتى تدخل راموس وأنقذ الكرة ونجح في تشتيتها.

ولا صوت يعلو فوق صوت المواجهة النارية الكروية المثيرة، التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، على ملعب “آليانز آرينا” في جولة الذهاب لدور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتحت هذه المرحلة بفوز مثير لصالح فريق ليفربول الإنجليزي، على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 5-2 في ملعب “آنفيلد”، وهو ما ينذر بمواجهة أخرى شرسة بين البايرن والريال في ظل تاريخ طويل لكلا الفريقين بدوري الأبطال.

وتبدو المواجهة حافلة بالعديد من التفاصيل التاريخية والفنية والكروية في وجود مدربين قديرين، هما المخضرم والعجوز يوب هاينكس مدرب البايرن والطموح زين الدين زيدان مدرب الريال.

تاريخيًا، يخوض بايرن ميونخ مواجهته رقم 13 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ولعب الفريقان في 6 نسخ مختلفة في دور الأربعة تحديدًا، تفوق خلالها البايرن وأطاح بالريال من 4 نسخ، بينما عرف الريال التأهل في نسختين فقط.