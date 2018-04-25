شكوك حول مشاركة تشامبرلين في كأس العالم بعد إصابته في مباراة ليفربول وروما

ثارت شكوك حول مشاركة أليكس أوكسليد-تشامبرلين، لاعب وسط ليفربول، مع منتخب إنجلترا في كأس العالم المقبلة في روسيا بعدما بدا أنه تعرض لإصابة خطيرة خلال الفوز 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وخرج اللاعب البالغ عمره 24 عامًا، والمنضم من أرسنال في أغسطس آب الماضي، محمولاً على محفة في الدقيقة 18 بعد كرة مشتركة مع ألكسندر كولاروف الظهير الأيسر لروما.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه من المرجح أن يكون موسم أوكسليد-تشامبرلين قد انتهى بسبب هذه الإصابة.

وأبلغ كلوب الصحفيين: “نعم يبدو الأمر كذلك لسوء الحظ. كل أفراد الجهاز الطبي يشعرون بالقلق قبل حتى خضوعه لفحوص والموسم لم يعد طويلاً”.

وأضاف: “من المرجح أن تكون الإصابة سيئة. في ظل قدرتنا على قول ذلك قبل حتى خضوعه لفحوصه فهذا ليس بالأمر الجيد وهذا يمثل ضربة لنا بكل تأكيد”.

وتابع: “يتبقى أمامنا الكثير من المباريات المهمة جدًا والتشكيلة ليست كبيرة في الوقت الحالي لذا سنكون في حاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة في المباريات القليلة المقبلة”.

وتبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم في روسيا يوم 18 يونيو حزيران المقبل.