الأمن الإنجليزي يفتح تحقيقا في اعتداءات جماهير روما ضد شرطة ليفربول

قررت السلطات الأمنية في ليفربول فتح تحقيق في قضية اعتداءات خطيرة من طرف جماهير روما الإيطالي وهم في طريقهم لملعب ” أنفليد ” لمتابعة اللقاء الذي جمع فريقه أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وانتهى 5-2 لفائدة الفريق المضيف.

وظهر من الصور والفيديوهات التي نشرت على المواقع الاجتماعية مجموعة من أنصار روما تلبس أوشحة على وجهها وتحمل أحزمة وأسلحة من بينها مطرقة على الأقل، وظهر في فيديو أحد الأشخاص ملقى على الأرض ويتلقى العلاج كما تمت مهاجمة شخص آخر.

وحسب تصريح لمسؤول في شرطة ليفربول لصحيفة ” الأندبندنت ” قال: “نحقق في قضية اعتداء خطير تعرض له شخص في أحد الشوارع المؤدية للملعب ونطالب أي شخص يملك شهادة أو صور أو فيديو الإتصال بالشرطة أو بعثه عبر الإيكيل أو صفحة الشرطة عبر تويتر.”

وشهدت شواره ليفربول فوضى كبيرة من جماهير الفريقين حيث حاولا الاشتباك، كما قامت جماهير ليفربول بمهاجمة سيارات الشرطة وإطلاق الألعاب النارية في محيط الملعب.