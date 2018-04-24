شاهد رد فعل ستيفن جيرارد داخل الاستوديو على أهداف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وروما‎

انفعل ستيفن جيرارد قائد ليفربول التاريخي على أهداف محمد صلاح، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وروما في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقفز جيرارد من على مقعده احتفالًا بأهداف صلاح.

رد فعل جيرارد أسطورة ليفربول على اجوان صلاح من الستوديو ???? pic.twitter.com/3V69eWSyDW — Nasry Esmat (@nasry) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وقال جيرارد في تحليله للمباراة على قناة (بي تي سبورت) إن: “بدون شك محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا دون منازع”.

“Without a shadow of a doubt, he’s the best player on the planet right now.” Steven Gerrard on Mo Salah ???????????? No. Higher. Praise. pic.twitter.com/wRpEnmLHJ6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وواصل المصري محمد صلاح إبهار العالم أجمع وليس العرب فقط بعدما سجل هدفين في مرمى فريقه السابق روما في الفوز الكبير بخماسية مقابل هدفين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وهزّ صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

اهداف صلاح ضد فريقه السابق روما بتعليق علي محمد علي ✨ pic.twitter.com/iP9flA6QVE — WC18HD (@WC18HD) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وانضم صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني لكنه تألق بشدة هذا الموسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأفضل لاعب في القارة أيضًا عن العام الماضي قبل حسم جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ على حساب كيفن دي بروين وهاري كين.