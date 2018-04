شاهد رد فعل ستيفن جيرارد داخل الاستوديو على أهداف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وروما‎

انفعل ستيفن جيرارد قائد ليفربول التاريخي على أهداف محمد صلاح، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وروما في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقفز جيرارد من على مقعده احتفالًا بأهداف صلاح.

وقال جيرارد في تحليله للمباراة على قناة (بي تي سبورت) إن: “بدون شك محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا دون منازع”.

“Without a shadow of a doubt, he’s the best player on the planet right now.”

