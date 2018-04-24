ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح وفيرمينيو يقلصان الفارق مع كريستيانو رونالدو

انفرد النجم المصري محمد صلاح وزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجما ليفربول بالمركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما سجلا هدفين لكل منهما في مرمى فريق روما في ذهاب نصف النهائي .

ويتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الذي يلعب الأربعاء أمام بايرن ميونخ ويملك 15 هدفًا مقابل 10 أهداف للنجم المصري وزميله البرازيلي مهاجما ليفربول .

وأصبح النجم المصري أكثر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد متجاوزًا رقم الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل 8 أهداف موسم 2010-2011 حين كان لاعبًا في إنتر ميلان.

كما أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل هذا الموسم في كل البطولات حيث وصل لهدفه رقم 43 متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 42 هدفًا، كما حطم أيضًا رقم النجم البرتغالي في إنجلترا بعدد الأهداف في موسم واحد والبالغة 42 هدفًا.

كما يعتبر النجم المصري أكثر لاعب يسجل من ليفربول أهدافًا في موسم واحد في دوري الأبطال وبلغت حاليًا 10 أهداف.

وأصبح ليفربول ثاني فريق يسجل له لاعبان 10 أهداف على الأقل في موسم واحد بعد برشلونة موسم 2014-2015 حين سجل ميسي ونيمار 10 أهداف وتقاسما لقب الهداف مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي المجموع سجل النجمان هذا الموسم 11 هدفًا أوروبيًا لكونهما سجلا هدفًا لكل منهما في الدور الإقصائي المؤهل لدوري المجموعات وهي أهداف تحتسب في ترتيب الأهداف الأوروبية وليست في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا والتي تقتصر على دوري المجموعات والأدوار الإقصائية الأخيرة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ) : 15 هدفًا

2- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) :10 أهداف

3- البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ( ليفربول ) : 10 أهداف

4- الفرنسي وسام بن يدر ( إشبيلية ) : 8 أهداف

5- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول ) : 8 أهداف

6- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) :7 أهداف

7- الأوروغوياني إيدينسون كافاني ( باريس سان جرمان ) : 7 أهداف

8- البوسني إيدين دجيكو ( روما ) :7 أهداف

9- البرازيلي نيمار ( باريس سان جرمان ) : 6 أهداف

10- الأرجنتبيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) : 6 أهداف