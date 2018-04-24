هل يشارك ألابا وتوليسو في مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد؟.. هاينكس يجيب

قال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، إنه سيقرر في اللحظات الأخيرة ما إذا كان بوسع الظهير ديفيد ألابا ولاعب الوسط كورنتين توليسو المشاركة أمام ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الأربعاء.

ويفتقد بطل ألمانيا، الساعي للثأر لهزيمته أمام ريال العام الماضي، في سقوطه الرابع على التوالي أمام منافس إسباني، بالفعل، التشيلي الدولي أرتورو فيدال الغائب لنهاية الموسم؛ بعد خضوعه لجراحة.

وأبلغ هاينكس الصحفيين: “بالنسبة لديفيد ألابا وكورنتين توليسو سيتحدد الأمر صباح الغد”.

ويعاني النمساوي الدولي ألابا من إصابة في الظهر منذ عدة أسابيع وغاب عن الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بينما تعافى الفرنسي توليسو للتو من إصابة في مقدمة الساق.

وأضاف هاينكس: “الفرق المتأهلة إلى قبل نهائي دوري الأبطال عليها التعامل مع الإصابات. بالنسبة لي أرتورو لاعب مهم للغاية. لكن علينا تعويض غيابه”.

ويسعى بايرن لإحراز اللقب للمرة السادسة، ويأمل في تكرار الثلاثية التي حققها في 2013 تحت قيادة هاينكس أيضًا، لكنه سيحتاج إلى أقوى تشكيلة لديه أمام حامل اللقب وبطل أوروبا 12 مرة.

وقال المدرب المخضرم، الذي عاد من الاعتزال في سبتمبر أيلول ليتولى تدريب بايرن مجددًا، إنه رغم قوة ريال ولقبيه المتتاليين في دوري الأبطال فإنه لا يوجد فريق مرشح للفوز.

وتابع: “هذه المباراة ستكون جيدة لمشجعي كرة القدم؛ لأن الفريقين يمتلكان لاعبين بارزين ويقدمان كرة قدم ممتعة وجذابة.

“لا يوجد مرشح، غدًا،رغم أن شعورًا جيدًا ينتابني إزاء فريقي”.

وهذه رابع مواجهة من مباراتي ذهاب وعودة بين الناديين في آخر سبعة مواسم، وانتصر ريال مرتين.

وقال هاينكس: “في الدور قبل النهائي وفي وجود فريقين بهذه التقاليد في دوري الأبطال، لا يوجد مرشح. يمكنكم أن تقولوا إن ريال فاز بآخر لقبين على التوالي، وربما يمتلك أفضلية، لكننا في حالة جيدة حقًا.

“فزنا بالدوري الألماني وتأهلنا لنهائي الكأس ونقدم موسمًا رائعًا ونرغب في تتويجه بالتأهل للنهائي الأوروبي. لكن هل نحن مرشحون؟ بالنسبة لي لا يوجد فريق مرشح للفوز”.