تقارير: ريال مدريد يرغب في التعاقد مع محمد صلاح وساني

في أحدث التقارير حول سوق الانتقالات الصيفية القادمة، كشف موقع “دون بالون” الإسباني، نية ريال مدريد الاستغناء عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى الجناح الويلزي غاريث بيل في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للموقع الإسباني فإن الإدارة المدريدية حددت بديلي بنزيما وبيل، إذ يستعد لموسم انتقالات تاريخي من خلال التوقيع مع أبرز نجوم الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع “دون بالون” يستعد ريال مدريد لإغراء إدارة ليفربول، من أجل التخلي عن الفرعون المصري محمد صلاح مقابل 180 مليون جنية إسترليني، وتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنية إسترليني لإدارة مانشستر سيتي من أجل الظفر بخدمات الجناح الألماني الشاب ليروي ساني.

وقد يتجه ريال مدريد إلى إدراج لاعب الوسط الإسباني، إيسكو في سبيل التعاقد مع ليروي ساني.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في التعاقد مع إيسكو الصيف المقبل.