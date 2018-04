ماذا قال الأسطورة بيليه عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟ (صورة)

هنّأ أسطورة الكرة العالمية البرازيلي بيليه نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر محمد صلاح بتتويجه بلقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير في دوري الأبطال وكأس العالم.

وكتب بيليه منشورًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهنئك على الجائزة يا صلاح، يا له من موسم، أنتظر منك الكثير في دوري الأبطال وكأس العالم، إنه من دواعي سروري أن أشاهدك تلعب”.

ونال النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول أمس بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ، يفوز بالجائزة، بعد تفوقه على هاري كين لاعب توتنهام، ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وليروي ساني.

ويستعد ليفربول لمواجهة روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد.

Congratulations on your award, @22mosalah. What a season. And more to come in the Champions League and World Cup. It’s been great to watch you. / Parabéns pelo prêmio, Mo. É uma grande temporada.E ainda há muito para vir na Champions League e Copa do Mundo. É ótimo assistir você. https://t.co/nzMuPr5WRh

— Pelé (@Pele) April 23, 2018