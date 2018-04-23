كلوب يطالب جماهير الريدز باحترام المنافس في مباراة ليفربول وروما

حثّ يورغن كلوب مدرب ليفربول جماهير الفريق على إظهار احترامها إلى روما، عندما يلتقي الفريقان، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويخضع ليفربول لتحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة، بعدما رشقت جماهيره حافلة مانشستر سيتي بقوارير ما تسبب في تلفيات، أثناء وصول الفريق إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ 8 للمسابقة هذا الشهر.

“You’ve been the true star of this European campaign – now let’s show our best to the world.” Jürgen Klopp’s message to #LFC fans… pic.twitter.com/M2H2nYDW4m — Liverpool FC (@LFC) April 23, 2018

وقال كلوب إنه يرغب في رؤية نفس الشغف والحماس من الجماهير، لكن داخل الملعب مع التصرف بشكل أفضل في الشوارع المحيطة بالاستاد.

وقال المدرب الألماني للصحفيين، اليوم الإثنين: “أعتقد أن الجماهير يجب أن تساند الفريق مرةً أخرى في الملعب، لكن بالخارج يجب عليها إظهار الاحترام اللازم”.

“نحن من الأندية الرائعة ونعمل بروح العائلة ونشتهر في جميع أنحاء العالم بالأجواء المميزة، لذلك لا نريد إلقاء أي شيء نحو حافلة روما. من فضلكم تعاملوا معهم باحترام”.

“نحن نتنافس فقط داخل الملعب. الكل يعرف أن روما مدينة رائعة لكن هناك بعض الناس التي لا تعرف أن ليفربول مدينة رائعة أيضًا ونستطيع أن نُظهر لهم ذلك في 20 دقيقة”.

ويعتقد كلوب أنه ليس بحاجة لتذكير جماهير ليفربول بأهمية الأجواء الجيدة لفريقه.

وأضاف: “الجماهير تصنع أفضل أجواء كروية في العالم. لا أدري هل ستكون هذه الأجواء أفضل من مواجهة مانشستر سيتي، لكن سنحاول أن نجعلها كذلك”.

وأصدر ليفربول بيانًا اليوم بشأن تعليقات مدربه وحذر جماهيره من القيام بتصرفات غير مقبولة.

وقال البيان: “نادي ليفربول لكرة القدم يذّكر جماهيره بأن استخدام الألعاب النارية في الملاعب محظور. الجماهير التي ستشعل مثل هذه الأشياء سيتم القبض عليها وملاحقتها قضائيًا”.

“النادي واجه اتهامات من الاتحاد الأوروبي للعبة مؤخرًا بسبب استخدام الجماهير الألعاب النارية خلال المباريات الأخيرة الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات على النادي ويمكن أن يؤدي إلى تخفيض حصة النادي من التذاكر في المباريات المقبلة”.

“نادي ليفربول لكرة القدم يود أن يشكر جماهيره مقدَّمًا على مساندتها للفريق بطريقة وديّة ومحترمة ومنضبطة”.