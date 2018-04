كلوب يطالب جماهير الريدز باحترام المنافس في مباراة ليفربول وروما

حثّ يورغن كلوب مدرب ليفربول جماهير الفريق على إظهار احترامها إلى روما، عندما يلتقي الفريقان، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويخضع ليفربول لتحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة، بعدما رشقت جماهيره حافلة مانشستر سيتي بقوارير ما تسبب في تلفيات، أثناء وصول الفريق إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ 8 للمسابقة هذا الشهر.

“You’ve been the true star of this European campaign – now let’s show our best to the world.”

Jürgen Klopp’s message to #LFC fans… pic.twitter.com/M2H2nYDW4m

— Liverpool FC (@LFC) April 23, 2018