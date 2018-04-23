فان ديك قبل مباراة ليفربول وروما: يجب ألّا يشعر أحد بالفزع بسبب دفاع “الريدز”

قال فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، إن أخطاء دفاع الفريق خلال التعادل أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمثل حدثًا عابرًا، وليست مصدر خوف أو قلق للجماهير، وذلك قبل مواجهة روما الإيطالي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ليفربول الحفاظ على شباكه نظيفة في ست مباريات من بين آخر 10 في الدوري قبل رحلته إلى هاوثورنس، لكن الفريق أضاع تقدمه بنتيجة 2-صفر ليسمح لوست بروميتش بتسجيل هدفين قبل النهاية وينتزع التعادل.

وعلى الرغم من الهزات الدفاعية، نفى فان ديك وجود أي خلل قبل مباراة روما قائلًا، إن ليفربول سيستعيد شكله وقوته أمام الفريق الإيطالي.

وقال فان ديك لوسائل إعلام بريطانية: “لست قلقًا على الإطلاق. ليس هناك ما يدعو للشعور بالضغط. ليس هناك أي سبب للخوف.

“كانوا (وست بروميتش) يقاتلون من أجل البقاء لذا فقد لعبوا بشكل مباشر قرب النهاية وكانوا يمررون الكرة مباشرة ويبذلون مجهودًا كبيرًا ويحاولون الحصول على مخالفات مننا وركلات حرة.

“لم نتعامل مع هذا الأمر كما ينبغي.

“نحتاج للقيام بما كنا نقوم به في المباريات الأخيرة. يجب أن نتعافى ونركز على لقاء روما الآن.

“يجب أن نعود لحالتنا ثانية ونقوم بما كنا نقوم به دوما.

“أعتقد أننا سنكون على ما يرام. إنها فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة يوم الثلاثاء”.

ويقاتل الفريق القادم من مرسيسايد لبلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2007، وسيستضيف روما في انفيلد.

وسيعود ليفربول للعب في الدوري أمام ستوك سيتي في أنفيلد، يوم السبت المقبل.