تعيين حكم هولندي لإدارة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. يحمل ذكرى سعيدة للملكي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إدارة مباراة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في إطار نصف نهائي دوري الأبطال، على ملعب أليانز أرينا، إلى طاقم تحكيم هولندي.

ووقع الاختيار على الهولندي بيورن كويبرس، صاحب الـ45 عامًا، لإدارة المباراة، وسيعاونه ساندر فان رويكل وإرفين زينسترا، وثلاثتهم سيقودون مباريات في كأس العالم 2018 بالصيف المقبل.

كويبرس يدير مباريات القسم الأول بهولندا منذ العام 2005، ونال الشارة الدولية في العام التالي.

وقاد كويبرس، مواجهة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، التي جمعت الفريقين في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات.

كما كان كويبرس حكمًا لنهائي دوري الأبطال عام 2014، والذي انتصر فيه الفريق الملكي، على أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدف، وتوج فيه الملكي ببطولته العاشرة على حساب أتليتكو بعد أوقات إضافية، وهي واحدة من 38 مباراة إجمالية قادها الحكم الهولندي في منافسات دوري أبطال أوروبا.