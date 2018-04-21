موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

يستضيف بايرن ميونخ الألماني منافسه ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، الأربعاء المقبل، على ملعب آليانز آرينا، الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، وسيتولى التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي التعليق على المباراة.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتقابل فيها الفريقان، بعد مواجهة الموسم الماضي في ربع النهائي.

وفاز ريال مدريد ذهابًا في ألمانيا بنتيجة 2/1، ثم خسر على ملعبه بذات النتيجة، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، والتي سجل فيها الفريق الملكي 3 أهداف، ليصعد إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 6/3.

وفي آخر مواجهة نصف نهائي بين الفريقين، كانت الغلبة أيضًا لريال مدريد، بعد أن فاز 1/0 على سانتياغو برنابيو، ثم 4/0 على آليانز آرينا.

وبالمجمل، التقى ريال مدريد وبايرن ميونخ 24 مرة في دوري أبطال أوروبا، وفاز كل منهما 11 مرة.

وريال مدريد هو البطل التاريخي للمسابقة بـ 12 لقبًا، والبطل في آخر نسختين، في حين أحرز بايرن ميونخ اللقب 5 مرات، آخرها العام 2013.