ديل بوسكي: ريال مدريد سيفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة

كشف المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي عن مرشحه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم 2017/2018.

ويرى ديل بوسكي أن ريال مدريد هو المرشح الأول للفوز باللقب، بعدما بلغ نصف النهائي ويلاقي بايرن ميونخ.

وتخطى ريال مدريد عقبة يوفنتوس ليحجز مقعده في نصف النهائي للمرة الثامنة على التوالي، ويأمل ببلوغ النهائي ومواجهة الفائز من لقاء ليفربول وروما.

ونقلت صحيفة “أس” عن ديل بوسكي قوله: “أعتقد أن ريال مدريد هو المفضل، لديه الفريق الأفضل، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم”.

وأحرز ريال مدريد اللقب في النسختين الأخيرتين، ويأمل في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي وتعويض إخفاقه المحلي الموسم الحالي.

وسبق أن قاد ديل بوسكي (67 عامًا) ريال مدريد ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين نسختي 1999/2000 و2001/2002.

من جهته، تحدث رافائيل فاران مدافع ريال مدريد عن مواجهة بايرن ميونخ، ووجه رسالة لمن يتمنون خسارة الفريق الملكي وقال: “هناك العديد من الأشخاص يرغبون في رؤيتنا ونحن نخسر، لكنهم ليسوا الأغلبية، نشعر بحب مشجعينا، ونعرف أن ريال مدريد نادٍ محبوب في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “في الأعوام الأخيرة، كنا الأفضل في دوري الأبطال، وبعض الناس لا يستطيعون تحمل هذا الأمر، ويريدون أن نودع البطولة، أدرك أن بعض الناس ينتظرون فشلنا أمام بايرن ميونخ (في نصف نهائي دوري الأبطال)، لكني أصرّ على أن منتقدينا ليسوا الأغلبية، هناك الكثير من الناس الذين يدعموننا”.

وواصل: “نعلم أن الجميع يراقبنا، سواء كان لرؤيتنا نفشل أو ننجح، أمام بايرن ميونخ، علينا أن نحافظ على هدوئنا، هذا هو السلاح الأهم الذي يجب تذكره عندما تصبح الأمور صعبة، أعتقد أن لدينا خبرة في صالحنا”.