هل سيسعى جيمس رودريغيز للانتقام من زيدان خلال مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد؟.. اللاعب يجيب

ستتجه أنظار الملايين من متابعي كرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة صدام بايرن ميونخ وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن المتابعة الأكبر ستكون على جيمس رودريغيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، والذي تحدث عن مواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، لصحيفة “آس”، قائلًا: “بالتأكيد هي مواجهة خاصة ولا أفكر في الانتقام من زيدان كما يردد البعض، أريد فقط مساعدة زملائي في الفريق بما أمتلكه”.

وانتقل الدولي الكولومبي من ريال مدريد إلى البايرن في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، بعد أن تحول إلى لاعب بديل في خطط زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

وأضاف: “أريد أن أقوم بدوري كي نتأهل للمباراة النهائية، فالأمر لدي لا يعدو سوى مواجهة ريال مدريد في طريق الوصول إلى النهائي، أما البقية فلا تهمني”.

وتابع: “مواجهة زملائي السابقين، شيء خاص بالنسبة لي، لقد لعبت هناك لـ3 سنوات، وكنت سعيدًا، لدي أصدقاء وذكريات جيدة هناك”.

وأوضح: “بايرن لا يجب أن يخشى ريال مدريد، لقد أثبت الفريق عبر تاريخه أنه في إمكانه الوقوف على قدم المساواة مع مدريد”.

وتطرق رودريغيز للحديث عن كريستيانو رونالدو، موضحًا: “أنه هداف ودائمًا يتمركز في المكان الصحيح، ولكن الريال ليس كريستيانو فقط، لديهم لاعبون كبار في كل المراكز تقريبًا”.