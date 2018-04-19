لاعبو برشلونة يتهمون فالفيردي بالتسبب في الخروج من دوري أبطال أوروبا

يبدو أن توابع الخروج الأوروبي المهين لنادي برشلونة الإسباني لم تنتهي بعد إذ تكشف بعض التقارير الإسبانية عن وجود ثورة داخل فريق إقليم كتالونيا ضد المدرب المخضرم إرنستو فالفيردي بقيادة لاعبي فريقه.

و وفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حمل لاعبو فريق برشلونة المدرب الأسباني إرنستو فالفيردي مسئولية الخروج الأوروبي على يد فريق روما متهمين إياه بعدم إعدادهم بشكل جيد للتعامل مع القوة البدنية الكبيرة للاعبي الفريق الإيطالي.

وقام فالفيردي بعمل بعض التغيرات التكتيكية في مباراة العودة التى احتضنها ملعب الأولمبيكو بروما في مطلع الشهر الجاري حيث خرج فريق برشلونة من البطولة إثر الهزيمة التاريخية على يد رفقاء النجم البوسني إدين دجيكو.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية قام أحد كبار لاعبي الفريق بالتحدث إلى فالفيردي قائلاً “هذه المباراة خاصة باللاعبين الأقوياء جسدياً”

وعلى الرغم من إعجاب معظم لاعبي الفريق بالقدرات الشخصية للمدرب الإسباني في قيادة الفريق إلا أن هناك حالة من الشكوى المستمرة من التكليفات التكتيكية التي يطلبها المدرب من لاعبيه، وذكرت بعض التقارير إلى سماع فالفيردي إلى شكوى لاعبيه ولكن لم يبدى ردة فعل على هذه الشكاوى.

وكان لهذا الخروج الأوروبي إثر مرير على مشجعي الفريق الكتالوني على الرغم من الهيمنة المحلية، حيث يستعد رفقاء ميسي هذا الموسم لكتابة التاريخ بعد عدم الهزيمة في جميع مباريات الموسم حتى الآن وقد يكون برشلونة أول فريق في تاريخ الليغا ينهى الموسم بدون هزيمة.

ويتأهب فريق برشلونة في الفترة الحالية لمصالحة جماهيره بسبب الإخفاق القاري بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة على يد روما وتوديع دوري الأبطال من خلال المواجهة المرتقبة مع فريق إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا “كوبا داي راي” يوم السبت المقبل على ملعب “متروبوليتانو” في مدريد.