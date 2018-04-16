حصاد الكرة الذهبية.. أرقام رائعة لمحمد صلاح يهدد بها عرش رونالدو وميسي

خضعت جائزة الكرة الذهبية في العقد الماضي بالكامل لهيمنة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ومنافسه كريستيانو رونالدو صانع السعادة بالعاصمة الإسبانية مدريد، لكن يبدو أن الوضع هذا الموسم يختلف كليًا إثر سطوع النجم المصري محمد صلاح.

ومنذ فوز النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا بجائزة الكرة الذهبية العام 2007 لم يستطع لاعب آخر غير الثنائي الأسطوري الاقتراب من هذه الجائزة، ومع دخول هذا الثنائي مرحلة الثلاثينيات من عمرهما باتت تلوح في الأفق إمكانية كسر هذا الاحتكار الذي دام في الـ 10 أعوام السابقة، خاصة بعد ظهور لاعب آخر يحطم كل مباراة أرقامًا قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي.

استطاع الفرعون المصري المتألق تسجيل 40 هدفًا هذا الموسم مع فريق ليفربول الإنجليزي في جميع المسابقات ليتصدر صراع هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 30 هدفًا مع فريقه.

وفي حديث لأسطورة ليفربول السابق روبي فاولر حول الأداء الذي يقدمه صلاح هذا الموسم قال: “أعلم أن ما أظنه قد يجعلني عرضه للانتقاد، ولكني أعتقد أن صلاح يستحق التواجد في القائمة النهائية للمرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا الموسم”.

وأضاف: “لا أطالب بفوزه بالكرة الذهبية، ولكن يجب النظر لما يقدّمه اللاعبون المميزون فقد حان الوقت لرؤية لاعبين آخرين غير ميسي ورونالدو”.

صلاح – ميسي – رونالدو

بالنظر إلى ما يقدمه الثلاثي هذا الموسم نجد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب البداية الأسوأ بين منافسيه، ولكنه سرعان ما عاد لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 33 عامًا إلى تألقه المعهود.

واستطاع الثلاثي المتنافس تحقيق أرقام مميزة هذا الموسم، ويعد الأمر معتادًا من الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؛ إلا أن ما يقدّمه صلاح في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب يعد أمرًا مذهلًا فلا يمكن إغفال اسمه عند التحدث عن اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

وفي حديث للنجم المصري المتوهج محمد صلاح حول أرقامه بالموسم الحالي مع ليفربول قال: “تسجيل 40 هدفًا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكني أحاول التسجيل في كل مباراة من أجل مساعدة الفريق لتحقيق الفوز وحصد المزيد من النقاط، فهذا هو الهدف الحقيقي لي ولجميع اللاعبين الفوز في جميع المباريات، حيث إننا نلعب بشكل جماعي”.

وبعد أن أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل40 هدفًا، قال النجم المصري: “هذا شعور جيد للغاية، ولكن يجب التشديد على أن سعادتي بالتسجيل تكمن في مساعدة الفريق على تحقيق الفوز”.



كيفية حسم صراع الكرة الذهبية

يمتلك صلاح ورونالدو أفضلية في الوقت الراهن نظرًا لتواجد فريقيهما بنصف نهائي دوري الأبطال، بعدما ودّع برشلونة البطولة أمام روما الإيطالي، ولكن بطولة كأس العالم القادمة قد تحسم هذا الصراع.

وبالتأكيد سيعزز صلاح فرصه بشكل كبير في حال مساهمته في صعود منتخب بلاده من دور المجموعات لأول مرة بالتاريخ، بالإضافة إلى مساعدة فريقه في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر يعاني الثنائي ليونيل ميسي ورونالدو من ضغوطات كبيرة مع منتخبات بلدانهم، إذ يتطلب من كليهما تحقيق إنجاز بالبطولة القادمة في ظل سوء نتائج الأرجنتين والبرتغال في الفترة الأخيرة.

وقبل بداية الموسم أعتقد العديد من الخبراء أن نجم الكرة البرازيلية الحالي نيمار قد يكون اللاعب القادم لحصد الكرة الذهبية، خاصة بعد رحيله عن برشلونة، ولكن الفرعون المصري خطف الأضواء من جميع منافسيه.