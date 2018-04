محمد صلاح يصبح أسرع لاعب في فيفا 2018.. على من تفوق؟

أصبح النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أسرع لاعب في لعبة “فيفا 18″، وذلك بعدما احتفل بهدفه الـ 40 في كافة المسابقات في أول مواسمه مع ليفربول.

وسجل صلاح البالغ من العمر 25 عامًا هدفًا رائعًا من ضربة رأس في الفوز 3/0 على بورنموث، السبت الماضي، بعد أن حوّل تمريرة عرضية برأسه مباشرة في مرمى أسمير بيغوفيتش.

وقرّرت شركة EA Sports المنتجة للعبة زيادة إحصائيات صلاح وجعله اللاعب الأسرع في اللعبة الشهيرة.

وتفوق صلاح بسرعة التي بلغت 99 على كل من كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ وكليهما 98 ليكون الأسرع في اللعبة الشهيرة.

وتفوق صلاح خلال الدور الثاني من الدوري وبات في طليعة لاعبي الدوري الممتاز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في البطولة متفوقًا على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وأصبح تصنيف صلاح كالتالي: 99 في السرعة و93 في التسديد و91 في التمرير و96 في المراوغة ، 84 في القدرات البدنية و60 فقط في النواحي الدفاعية.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري 3 مرات هذا الموسم آخرها جائزة الشهر الماضي، ولعب دورًا كبيرًا في فوز ليفربول بنتيجة 5/1 على مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ 8 لدوري الأبطال، وسيلتقي فريقه السابق روما في نصف النهائي.

وسيكون هذا الدور أكبر تحد لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ لم يصل ليفربول إلى هذه المرحلة منذ 10 أعوام، عندما خسر الفريق ذهابًا وإيابًا أمام تشيلسي.

وليفربول أكثر فريق إنجليزي يتوج باللقب الأوروبي برصيد 5 ألقاب متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب 3 ألقاب.

Another one for the collection… ????????????@22mosalah is the #PL Player of the Month for March! #FIFA18 #FUT @premierleague pic.twitter.com/mGtAm6ZIHs

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 13, 2018