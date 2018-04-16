اليويفا يدين الإساءة لمايكل أوليفر حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إساءات وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت إلى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر وزوجته بعد أن احتسب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لريال مدريد ضد يوفنتوس الثلاثاء الماضي في إياب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد في بيان: “يدين الاتحاد بشدة الإساءة إلى مايكل أوليفر وزوجته”.

“تواصل الاتحاد معهما لتقديم الدعم والمساندة ونثق في قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأفراد الذين أقدموا على هذا التصرف غير المقبول داخل أو خارج وسائل التواصل الاجتماعي”.

واحتج يوفنتوس، الذي خسر مباراة الذهاب في تورينو 3/0، بشدة عندما احتسب الحكم أوليفر ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها المدافع مهدي بنعطية مع لوكاس فاسكيز مهاجم ريال مدريد.

وقلص الهدف الذي أحرزه كريستيانو رونالدو من ركلة الجزاء النتيجة إيابًا إلى 3/1 ومنح ريال مدريد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بالفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4/3.