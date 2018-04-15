بوفون يتراجع: هذا ما قلته عن ركلة جزاء مباراة يوفنتوس وريال مدريد

نفى جيانلويغي بوفون، حارس وقائد يوفنتوس، أنه أعلن من قبل أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم مايكل أوليفر ضد فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح لريال مدريد وأنهت أحلام السيدة العجوز في بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، من خسارة فريقه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة قائلا، إن الحكم احتسب دقائق كثيرة ضمن الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما وصفت بعض وسائل إعلام إيطالية وحتى إسبانية ركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم ضد المغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، بأنها “سرقة”.

ونفذ كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح ليصعد بفريقه إلى قبل نهائي البطولة ويلتقي بايرن ميونخ رغم الخسارة 3-1 في مباراة الإياب على ملعبه ليواصل الفريق طريقه نحو لقبه الثالث على التوالي.

واعترض الحارس المخضرم بقوة على قرار الحكم، ويبدو أن سبّه ليقرر الحكم الإنجليزي طرده في اللحظات الأخيرة، لكن بوفون نفى في مقابلة مع صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “لم أقل إنها ليست ركلة جزاء، أنا فقط قلت إنها مشكوك فيها”.

وأضاف قائد منتخب إيطاليا: “قبل نهاية المباراة بعشرين ثانية في مباراة مثل هذه يقودها حكم من أصحاب الخبرة من وجهة نظري لن يتخذ هذا القرار. الحكم كان في وضع لا يمكن أن يحدد فيه بشكل واضح أنها ركلة جزاء”.

وتعرّض أوليفر للانتقادات منذ مباراة الأربعاء الماضي في سانتياغو برنابيو، رغم حرص الاتحاد الأوروبي للعبة على مساندته فيما اتخذه من قرارات.

وأضاف بوفون عن الحكم الإنجليزي: “هو حكم صغير وشاب، لكن حظه كان سيئًا في هذه المباراة. لقد كان في وضع صعب ومعقد للغاية”.

ويبدو أن البطاقة الحمراء كانت نهاية سيئة لمسيرة مظفرة لبوفون في دوري أبطال أوروبا لم يتوج خلالها باللقب في أي مناسبة.