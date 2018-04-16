محمد صلاح: الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول أهم من أي مجد شخصي

قال المهاجم المصري محمد صلاح، إن فوز فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا أهم عنده من أي مجد شخصي.

وأحرز صلاح هدفه رقم 40 مع فريقه في كل المنافسات هذا الموسم خلال فوز ليفربول 3-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي، وهو يتقدم السباق على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا بعد تقديم موسم كبير.

وفاز ليفربول 5-1 على مانشستر سيتي في النتيجة الإجمالية لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وسيلتقي في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية الأولى للأندية مع روما الإيطالي بينما يأمل صلاح (25 عامًا) أن تستمر مسيرة نجاحات فريقه.

وردًا على سؤال عما يفضله.. جائزة شخصية أو لقب دوري الأبطال، قال صلاح: “الفوز بدوري الأبطال الأوروبي”.

وأضاف اللاعب المصري: “إذا كان أمامي خيار فإنني بالطبع أختار دوري الأبطال.. لأن الفوز بدوري الأبطال شيء هائل بالنسبة للجميع ولا أهتم بما دون ذلك”.

وأحرز صلاح 30 هدفًا في 32 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم وهو الأول له مع الفريق الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب وهو مرشح أيضًا بقوة للفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في إنجلترا.

وفي الدوري الإنجليزي سيلتقي ليفربول مع وست بروميتش ألبيون في الـ21 من أبريل/ نيسان الجاري قبل مواجهة روما ذهابًا بقبل نهائي دوري الأبطال بعدها بثلاثة أيام.