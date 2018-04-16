الأسطورة آلان شيرر يشيد بتألق محمد صلاح.. ويؤكد: سأمنحه صوتي في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

أشاد الدولي الإنجليزي السابق والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، آلان شيرر، بالدولي المصري محمد صلاح، مشددًا على أنه يصوّت لصالحه في جائزة أفضل لاعب في الموسم على حساب البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي هاري كين.

وقال شيرر في مقال نشرته في صحيفة “ذا صن”: “إنه ثامن لاعب يسجل 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن قائمة قصيرة من ضمنها أنا شخصيًا”.

وأضاف: “صلاح فعل ذلك دون أن يكون قلب هجوم وهو جناح وليس كمثل منافسه هاري كين، إنه إحساس رائع أن تخرج من الجناح وتسجل وهو إحساس لا تحصل عليه كثيرًا في مسيرتك”.

وأكد شيرر أن لا أحد كان يتوقع تألقه حين وقّع من روما لليفربول في الصيف مقابل 34،3 مليون جنيه إسترليني، خصوصًا بعد تجربته في تشيلسي سابقًا.

وكتب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز: “يملك حاليًا صوتي، انتظرت نصف نهائي دوري الأبطال لأحسم بينه وبين كيفن دي بروين بالنسبة للجائزة”.

وتابع: “لكن ما فعله صلاح في اللقاءين وقيادته ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا جعلني أمنحه صوتي وأختاره أفضل لاعب في الموسم”.

وأشاد شيرر بدي بروين وكين ودورهما في فريقهما مانشستر سيتي وتوتنهام، لكنه أكد أن الدولي المصري أفضل، موضحًا: “أعرف كم هو صعب تسجيل الأهداف وقيمة ما فعل، أن تسجل 40 هدفًا في الموسم حاليًا في كل المسابقات لليفربول فهو شيء عظيم”.

وأكد النجم الإنجليزي السابق، أنه يراقب ما سيفعله الألماني يورغن كلوب للحفاظ على نجمه الأول في ظل رغبة الأندية الكبرى في ضمه.

وأعتبر شيرر أن صلاح يرغب في اللعب في فريق هجومي كليفربول، وأن البرازيلي فيرمينيو يبقى أفضل زميل بالنسبة له لكونه يدعمه، كما أن السنغالي ساديو ماني يقوم بعمل رائع في دعم زملائه في الهجوم.

ورشح الدولي الإنجليزي المهاجم والنجم المصري للفوز بلقب الحذاء الذهبي ولقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز رغم الهدف الذي منح لهاري كين.

يذكر أن الأسطورتين آلان شيرر وأندي كول هما صاحبا الرقم الأعلى تهديفيًا في موسم واحد في البريميرليغ.

آلان شيرر، أسطورة بلاكبيرن والمنتخب الإنجليزي، سجل 34 هدفًا في موسم 1994- 95 ولكن وقتها كانت المسابقة مكونة من 22 فريقًا ومن هنا فلعب بلاكبيرن 41 مباراة.

محمد صلاح يحتاج 4 أهداف فقط من أجل التساوي مع أندي كول وشيرر و5 أهداف ليصبح الهداف الأفضل في موسم واحد في تاريخ البريميرليغ.