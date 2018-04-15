تسريب صورة لمحمد صلاح وفيرمينو بقيمص ليفربول…هل هو الطاقم الرسمي للموسم القادم؟ (شاهد)

كشفت صورة حديثة لثلاثي ليفربول المتألق في الفترة الأخيرة محمد صلاح وربورتو فيرمينو والنجم الهولندي فيرجيل فان ديك عن الطقم الأساسي الجديد لفريق الريدز بالموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية تم تسريب الصورة من خلال إحدى الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويتميز الزي الجديد بياقة حمراء بالإضافة إلى زر في الجزء العلوي ما يجعله مختلفًا تمامًا عن التصميم الحالي للفريق.

ويميل لون القميص الجديد إلى اللون الأحمر القاتم بدرجة أكبر بكثير من التي كانت عليها بالسنوات الماضية، ويستعد فريق ليفربول في الفترة المقبلة لخوض مباريات نصف نهائى دوري أبطال أوربا ضد فريق العاصمة الإيطالية روما.

وبعد تسريب الصورة كشف العديد من مشجعي ليفربول إعجابهم الشديد بالقميص عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمنى أحدهم حضور مباراة نصف نهائى دوري الأبطال بهذا القميص فيما تمنى آخر أن يتم تصميم الزي البديل باللون البرتقالي.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الزي الخاص بالريدز للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الحالي.