زيدان غاضب من الحديث عن “سرقة” ريال مدريد للفوز على يوفنتوس

أبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، غضبه من استمرار الجدل حول فوز فريقه على يوفنتوس في دور الثمانية، وأكد أن الناس منزعجة من ظاهرة تكرار نجاح فريقه.

واشتكى ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس اليوم السبت، من خسارة فريقه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة قائلًا، إن الحكم احتسب دقائق كثيرة ضمن الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما وصفت بعض وسائل إعلام إيطالية وحتى إسبانية ركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم ضد مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، بأنها “سرقة”.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مالاغا متذيل خارج ملعبه في الدوري المحلي، غدًا الأحد: “هذا عار. أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية من استمرار حديث الناس عن سرقة الفوز. يجب أن نوقف هذه الاتهامات.

زيدان يضرب بقوة: دعوهم يتحدثون كيفما شاؤوا ، لا أحد سيلمس تاريخ هذا النادي، نحن الأفضل! pic.twitter.com/gRasXlwjQv — RM4Arab Videos (@RM4Arab_Videos) April 14, 2018

“كل شخص يمكن أن يعبر عن رأيه ولن أرد على ما يقوله اللاعبون، لكن كل ما سأقوله إنه لا يوجد شخص (في وسائل الإعلام) يمكن أن يحدثني عن سرقة الفوز.

“أنا غاضب للغاية من هذا الأمر. لا يمكنني أن أصدق أن الناس يمكن أن تقول مثل هذه الأشياء”.

ونفذ كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح ليصعد بفريقه إلى قبل نهائي البطولة، ويلتقي بايرن ميونيخ رغم الخسارة 3-1 في مباراة الإياب على ملعبه، ليواصل الفريق طريقه نحو لقبه الثالث على التوالي.

وقال زيدان إنه يعتقد أن الهجوم على فريقه يمثل دافعًا لمواصلة هيمنته الأوروبية.

وأضاف المدرب الفرنسي: “عندما يتحدث الناس عن سرقة الفوز تدرك أننا نزعج الكثيرين بما نفعله.

“لا يمكننا تغيير ذلك لكنني سأواصل الدفاع عن اللاعبين. نستحق التأهل دون شك في ذلك. قدمنا أداء جيدًا ونحن الآن في قبل النهائي”.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري، ويتأخر بفارق 18 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي تغلب 2-1 على ضيفه فالنسيا اليوم.

لكن ريال مدريد يسعى للقبه 13 في كأس أوروبا، الذي سيجعله أول فريق يحرز اللقب لثلاث مرات متتالية، منذ بايرن ميونخ بين عامي 1974 و1976.