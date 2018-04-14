عقب التأهل المثير للجدل بدوري أبطال أوروبا.. هكذا سيرد ريال مدريد على التشكيك في نزاهة إنجازاته

ذكرت صحيفة “ماركا”، المقربة من نادي ريال مدريد، أن إدارة الفريق قرّرت الخروج عن صمتها فيما يخص الاتهامات الخطيرة التي تمس تاريخ الفريق وسمعته، والتي كثرت في الفترة الأخيرة بعد التأهل المثير للجدل أمام يوفنتوس بضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، في لقاء الفريقين بالدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحسب الصحيفة، فالرئيس فلورنتينو بيريز، أعطى أوامره لإدارة الفريق للتصدي لكل الاتهامات التي تمس سمعة الفريق والدفاع عن تاريخه وإنجازاته، خصوصًا في ظل تصريحات من لاعبين وفرق اتهمته بالرشوة والتأثير على الحكام والاتحادات المحلية والقارية.

وأعطى بيريز تعليمات للاعبين أيضًا باستغلال المواقع الاجتماعية والرد بدورهم على تصريحات لاعبين اتهموا الفريق، وكان إيسكو قد رد بقوة على صحفي كاتالوني وصف تأهل ريال مدريد أمام يوفنتوس بـ”الفضيحة”، وتأهل برشلونة الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بالإنجاز التاريخي والمعجزة واتهمه بالكيل بمكيالين.

وقررت إدارة ريال مدريد اللجوء للقضاء ضد اللاعبين ووسائل الإعلام والفرق التي تتهم الفريق بالرشوة، وتشكك في نزاهته للدفاع عن تاريخ الفريق ونزاهته واستحقاق كل إنجازاته في المدة الأخيرة على الأقل.