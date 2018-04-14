محمد صلاح: لاعبو روما مرعوبون من مواجهة ليفربول

أكد المصري محمد صلاح، جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، أن زملاءه السابقين في روما يشعرون بالرعب منذ أن أسفرت قرعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة الفريقين.

لكن يظل الدافع الرئيس للنجم المصري البالغ من العمر 25 عامًا هو قيادة ليفربول للقبه الأوروبي السادس بدلًا من الفوز على فريقه السابق.

وقال صلاح الذي انتقل إلى ليفربول من روما الموسم الماضي مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني إن زملاءه السابقين أبلغوه بأنهم كانوا يفضّلون تجنب مواجهة ليفربول في قبل النهائي.

وأضاف مازحًا: “قالوا جميعًا نحن لا نريد مواجهة ليفربول. لكن من الجميل العودة إلى روما لأنه فريقي السابق. أحب جماهير روما ويحبونني هناك ولا زلت أتحدث مع معظم اللاعبين. كنت قريبًا منهم للغاية. لدي ذكريات سعيدة هناك ولعبت في الفريق عامين وكنا نقاتل معًا في كل المباريات وقضينا وقتًا ممتعًا في غرفة الملابس”.

وسيستضيف ليفربول فريق روما في أنفيلد في الـ24 من أبريل الحالي، قبل أن يعود صلاح للعاصمة الإيطالية في الثاني من مايو المقبل.

وعن طموحاته في المسابقة قال نجم منتخب مصر: “يمكننا الفوز بدوري الأبطال. دائمًا أتعامل مع كل مباراة على حدة؛ لكننا في قبل النهائي وكل شيء يمكن أن يحدث. لدينا الشغف لتحقيق الفوز باللقب”.

ولعب صلاح دورًا أساسيًا في الفوز 2/1 على مانشستر سيتي في إياب دور الـ8، ليقود رجال المدرب الألماني يورغن كلوب للفوز 5/1 في مجموع المباراتين.

ويتطلع صلاح بالفعل لإنجازه القادم؛ حيث يأمل في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم واحد والذي يتصدره آلان شيرر موسم 1995/1996 وكريستيانو رونالدو موسم 2007/2008 ولويس سواريز موسم 2013/2014 بتسجيل 31 هدفًا بالدوري، علمًا أن صلاح يملك 29 هدفًا في الدوري حتى الآن.