قرعة دوري الأبطال 2018.. روما يرحب بمحمد صلاح واللاعب يرد (صور)

قال المدير الرياضي لروما، الإسباني رامون رودريغيز فيرديخو “مونتشي” بعد قرعة نصف نهائي دوري الأبطال، التي أسفرت عن وقوع فريقه مع ليفربول الإنجليزي، إن “ناديه يعيش حلمًا ولا يريد الاستيقاظ منه”.

وذكر مونتشي أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، اللاعب السابق في صفوف روما، يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف: “يعتبر محمد صلاح أحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم، ينافس على الحذاء الذهبي، كما أنه يعد عنصرًا حاسمًا في موسم ليفربول”.

كما رحبت الصفحة الرسمية للنادي بالنجم المصري محمد صلاح، بعد أن انتشرت تغريدة بها صورة النجم المصري بعد القرعة قالت فيها: “سنكون متنافسين لـ180 دقيقة، لكن مهما يحدث سنكون أصدقاء مدى الحياة، نتطلع إلى رؤيتك مجددًا”.

ورد صلاح عليهم: ” 100%”

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! ????#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

