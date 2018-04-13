فانوس محمد صلاح.. الفرعون المصري نجم رمضان هذا العام (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أظهرت تصميم فانوس رمضان جديد للاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في وقت يشهد فيه الفرعون المصري تألقًا غير مسبوق في الملاعب الإنجليزية.

واعتادت الأسواق المصرية كل عام خلال شهر رمضان الكريم تصميم فوانيس باسم أشهر الشخصيات المحبوبة، والتي أثرت إيجابيًا في المجتمع، حيث جاء “فانوس صلاح” هذا العام ليُخلّد اسم اللاعب كأسطورة في عالم الكرة ومحبوب الجماهير، فيما يهدف مصممو الفانوس إلى تحقيق حجم مبيعات مرتفع نظرًا لحب المجتمع أطفالًا وشبابًا للاعب صلاح.

ونحج اللاعب المصري في الاستحواذ على مساحة واسعة من متابعة الشارع المصري والعربي، بالإضافة إلى التهافت على أخباره ومباريات الفريق الإنجليزي، حتى بات ظاهرة عربية وعالمية.