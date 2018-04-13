روما يثير نظرية المؤامرة مجددًا بشأن قرعة دوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن نادي روما بيع تذاكر مباراتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وحدد خلالها منافسه المقبل وهو ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل إجراء القرعة الرسمية في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ويخوض النادي الإيطالي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد انتفاضة مثيرة على حساب برشلونة الإسباني بالفوز 3/0 في روما في إياب دور الـ 8 يوم الثلاثاء الماضي.

ويبدو أن النادي متشوق لبيع التذاكر، حيث عرضوا على الجماهير شراء مقاعد في ملعبهم أمام فريق الألماني يورغن كلوب.

وقد تم إزالة صورة التذاكر سريعًا من على موقع النادي على الإنترنت لكن الجماهير التقطت الصور سريعًا، خاصة وأن المباراة الأخرى في قبل النهائي ستجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وما فعله روما سيشعل مجددًا نظريات المؤامرة التي أشارت إليها في وقت سابق صحيفة AS الإسبانية بالقول إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقومون بتسخين بعض الكرات أثناء سحب القرعة لتجنب نهائي إسباني للبطولة في السنوات الماضية.

وفي قرعة 2016 طُرحت أسئلة حول الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس عندما كُلف بإخراج فرق بعينها، عندما كان يختار فريق المجموعة الرابعة بدور المجموعات، وقد لقطته الكاميرات وهو يمسك بكرة بضع ثوانٍ قبل أن يعيدها مكانها ويلتقط أخرى.

لكن الاتحاد الأوروبي رد على هذه التكهنات بالقول إنه لا يمكن تسخين أو تبريد الكرات قبل سحب القرعة، موضحًا في بيان “إنه أمر مستحيل. من يسحب القرعة نجوم كبار، ولا يمكن أن نطلب منهم فعل شيء هكذا عند اختيار الكرات. إنها مزحة”.