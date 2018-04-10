بالفيديو.. لحظات جنونية من ريمونتادا مباراة برشلونة وروما التاريخية

دخل برشلونة مواجهة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام روما في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية كما لو كانت نزهة عقب فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في كامب نو لكن الفريق الكتالوني تلقى ثلاثة أهداف في شباكه ليتأهل روما لقبل النهائي.

ونجح روما في هز شباك برشلونة ثلاث مرات ليتأهل إلى قبل النهائي لأول مرة في تاريخه منذ وصوله إلى نهائي كأس أوروبا 1984 عندما أدرك التعادل بنتيجة 4-4 في مجموعة نتيجة مباراتي الذهاب والعودة لتسجيله في كامب نو.

ولعب روما دور البطولة في واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ دوري الأبطال ليعوض خسارته في الذهاب عندما أحرز المدافع اليوناني كوستاس مانولاس هدف الحسم في الدقيقة 82 بضربة رأس رائعة ليجن جنونه ويعوض هز شباكه في مباراة الذهاب.

وكان البوسني إيدن جيكو قد افتتح التسجيل لروما عندما ضرب مصيدة التسلل وأحسن التعامل مع تمريرة القائد دانييلي دي روسي في الدقيقة السادسة ليشعل مدرجات الاستاد الأولمبي وضاعف دي روسي التقدم من ركلة جزاء تسبب فيها جيكو بعدما عرقله القائد جيرارد بيكيه في الدقيقة 58 قبل أن يختتم مانولاس الانتفاضة بضربة رأس.



ولم يخسر برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم قبل خسارته أمام روما ليودع المسابقة من دور الثمانية للمرة الثالثة على التوالي بعد خروجه أمام يوفنتوس العام الماضي وأتلتيكو مدريد في 2016.

وخسر روما في مشاركتين سابقتين بدور الثمانية أمام مانشستر يونايتد بينما ظهر مرة واحدة في النهائي عام 1984 حين خسر من ليفربول الذي رافقه إلى المربع الذهبي بعد الإطاحة بمانشستر سيتي.

وشهدت المباراة احتفالات جنونية من جماهير روما وكذلك لاعبيه الذين لم يصدقوا ما فعلوه أمام العملاق الكتالني فبكى مانولاس على مقاعد البدلاء عقب نهاية المباراة.

وصرخ دي روسي القائد المخضرم عقب تسجله الهدف الثاني من ركلة جزاء صرخة من أعماقه مع اقتراب حلم التتويج بلقب كبير مع نادي العاصمة الإيطالية.

وفي المدرجات صرخ وضحك وبكى الأطفال للانتصار بينما كانت الدموع قد تجمدت في عيني أندريس إنيستا قائد برشلونة.