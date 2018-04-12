ريو فيرديناند يسخر من مقارنة محمد صلاح برونالدو‎

سخر المدافع الإنجليزي السابق ريو فيرديناند من المقارنة بين النجم المصري المتألق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن فيرديناند قوله: “محمد صلاح يحتاج إلى اللعب 15 موسمًا آخر حتى يصل إلى مكانة ومستوى كريستيانو رونالدو”.

وأوضح مدافع مانشستر يونايتد السابق ساخرًا: “على محمد صلاح أن يكرر موسمه الحالي مع ليفربول لـ 15 موسمًا حتى يتحلى بأداء يناهض مستوى رونالدو”.

وسجل محمد صلاح 39 هدفًا الموسم الحالي مع ليفربول في 44 مباراة، بينها 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويتصدر بها هدافي المسابقة، و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

في حين سجل رونالدو 41 هدفًا في 38 مباراة مع ريال مدريد بينها 15 في بطولة دوري أبطال أوروبا ويتصدر بها قائمة الهدافين.

وسبق لريو فيرديناند أن لعب إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد.